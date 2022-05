V soboto potrdili 91 okužb z novim koronavirusom

V soboto so ob 262 testih PCR in 1415 hitrih antigenskih testih v Sloveniji potrdili 91 okužb z novim koronavirusom. To je 169 okužb manj kot dan prej in 65 manj kot prejšnjo soboto.

icon-expand Testiranje PCR FOTO: Dreamestime Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v Sloveniji trenutno 4828 aktivnih primerov okužbe, kar je 146 manj kot dan prej. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov trenutno znaša 287, kar je 11 manj kot dan prej, število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev pa je trenutno 228, kar je sedem manj kot dan prej. Z enim odmerkom je cepljenih 1.265.598 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.221.815, še navaja NIJZ.