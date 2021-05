V soboto potrdili novih 289 okužb s koronavirusom

Kot so sporočili z Vlade RS, so v soboto potrdili 289 okužb. Opravili so 2406 PCR-testov in 8215 HAT-testiranj. Delež pozitivnih testov je tako 12-odstoten. Trenutno je tako v državi 8991 aktivnih okužb. Število hospitaliziranih je zdrsnilo pod 500, tako bolnišnično zdravljenje potrebuje še 498 covidnih bolnikov, na intenzivni negi jih je 128. Iz bolnišnice so odpustili 28 bolnikov. Umrlo je sedem oseb s covid-19. 7-dnevno povprečje znaša 614.

Mariborski zdravstveni dom v naslednjih dneh ne pričakuje znatno več ljudi. Cepiva so v četrtek naročili v skladu z veljavno strategijo in če bodo prejeli celotno količino, bi prihodnji teden lahko cepili vse tiste, ki so se prijavili pri njih. Gre za približno 8000 ljudi. Glede na to predvidevajo, da jim njihovih podatkov sploh ne bo treba izvažati v državno aplikacijo.

Prebivalci se lahko na cepljenje od četrtka prijavijo prek centralnega portala na naslovu zvem.ezdrav.si. Tistim, ki so se na cepljenje že prijavili pri osebnem zdravniku ali cepilnem centru, pa se ni treba znova naročati prek nove aplikacije. Na portalu zVEM so do petka popoldne zabeležili več kot 30.900 prijav.

Vsi starejši od 50 let morajo res zahtevati cepivo od cepilnih centrov in svojih zdravnikov, je pozvala v izjavi za medije v četrtek. Mlajši bodo po njenih besedah na vrsti, če na določen dan ne bo bolnikov iz ranljivih skupin. Če se bo zgodilo, da bo tisti, ki bi bil na vrsti naslednji, star 40 let, bo lahko cepljen, je ponazorila.

Cepljenje proti covidu-19 se bo v ponedeljek začelo tudi za odrasle, ki so mlajši od 50 let. Še vedno pa bodo glede na veljavno strategijo prednostno cepili starejše in ranljive skupine. Strategija cepljenja po pojasnilih vodje svetovalne skupine za cepljenje Bojane Beović namreč ni spremenjena.

V Zdravstvenem domu Ljubljana, kjer pozdravljajo uvedbo enotne nacionalne aplikacije za naročanje in vabljenje na cepljenje, pa bodo na nov sistem prešli, ko bo to mogoče izvesti varno in strokovno. Imajo namreč že vzpostavljen centraliziran sistem vabljenja in naročanja z veliko bazo podatkov. Zato je po njihovem mnenju nujen dogovor z ministrstvom za zdravje, kako integrirano povezati oba sistema. V naslednjem tednu se v smislu organizacije cepljenja pri njih ne bo še nič spremenilo.

Poleg kroničnih bolnikov in zaposlenih v kritični infrastrukturi je do zdaj po državi potekalo cepljenje starostne skupine od 50 do 59 let. V skupini starih od 50 do 54 let je bilo z enim odmerkom že cepljenih več kot petina ljudi, v skupini starih od 55 do 59 let pa malenkost manj kot tretjina, je razvidno iz podatkov Nacionalnega inštituta za javno zdravje iz konca tedna.

V starostni skupini od 60 do 64 let je cepljenih z enim odmerkom približno 43 odstotkov, v starostni skupini od 65 do 69 let pa že več kot polovica. V naslednji skupini, ki zajema stare od 70 do 74 let, je cepljenih z enim odmerkom dve tretjini, kar je največ od vseh starostnih skupin.

Največji delež cepljenih z dvema odmerkoma pa je v skupini od 80 do 84 let, kjer znaša malenkost pod 59 odstotkov. Samo z enim odmerkom je v tej skupini cepljenih 64 odstotkov ljudi.

Inštitut navaja, da je bilo z enim odmerkom sicer v državi že cepljenih 467.698 oseb, z dvema pa 246.428. Delež precepljenih znaša 11,7 odstotka, medtem ko je cilj doseči 60-odstotno precepljenost.