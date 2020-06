Potrdili tri nove okužbe s covid-19, pred vrati novo sproščanje ukrepov

V soboto so opravili 291 testiranj na novi kornavirus in potrdili tri okužbe – dva primera v Novi Gorici in enega na Jesenicah. Umrl ni nihče. V bolnišnicah je še vedno šest oseb, nihče pa ne potrebuje intenzivne nege. Doslej smo torej v Sloveniji potrdili 1495 okužb s covid-19, umrlo pa je 109 ljudi.

Od jutri dovoljeno javno zbiranje do 500 oseb

Vlada je na petkovi seji v zvezi z začasnimi ukrepi za zajezitev in obvladovanje epidemije novega koronavirusa odločila, da bo s ponedeljkom dovoljeno javno zbiranje do 500 oseb. Pri tem je po besedah vladnega govorca Jelka Kacina treba še naprej zagotavljati minimalen stik med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in smiselno upoštevati higienska priporočila.

Kaj v praksi pomeni omejitev zbiranja do 500 oseb, je Kacin pojasnil na primeru športne prireditve. Po njegovih besedah je treba med 500 oseb šteti tudi športnike, delegate, predstavnike medijev, varnostnike in drugo podporno osebje, ki na različne načine sodeluje pri izvedbi prireditve.

"Torej to ni 500 gledalcev, ampak je bistveno manj. Tega ne smemo pozabiti zlasti, ko gre za kolektivne športe," je opozoril. Vlada se je pred odločitvijo seznanila z oceno strokovne svetovalne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije covida-19 pri ministrstvu za zdravje.

Sicer vlada v skladu s 5. členom odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih vsakih sedem dni ugotavlja strokovno utemeljenost ukrepov in ob upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti državni zbor in javnost.