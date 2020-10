V soboto potrjenih 1675 okužb, umrlo pet bolnikov

V soboto smo v Sloveniji na okužbo z novim koronavirusom testirali 5776 oseb, potrdili smo jo pri 1675 osebah. Pet bolnikov s covidom-19 je umrlo. V bolnišnicah se zdravi 508 oseb, od tega 71 na intenzivni negi. Včeraj so v veljavo sicer stopili novi ukrepi, ki omejujejo ponudbo in prodajo blaga in storitev nekaterih dejavnosti. Ministrstvo za zdravje pa medtem začasno ukinja nekatere nenujne zdravstvene storitve.

Znani so podatki glede novih okužb z novim koronavirusom v Sloveniji. V soboto so pristojni testirali 5776 oseb, potrdili so 1675 okužb - delež pozitivnih testov tako znaša 28,99 odstotka. Pet bolnikov s covidom-19 je umrlo, kažejo podatki, objavljeni na spletnih straneh Covid-19 Sledilnika. Bolnišnično zdravljenje trenutno potrebuje 508 oseb (89 več kot dan prej), od tega jih je 71 na oddelkih intenzivne nege, 48 jih je priključenih na respirator. Iz bolnišnic v domačo oskrbo pa so odpustili 25 oseb. 127 bolnikov s covidom-19 se zdravi v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana, v mariborskem 80, v Splošni bolnišnici (SB) Celje pa 64. Preostali se zdravijo v petih drugih bolnišnicah po državi. V Sloveniji smo doslej skupno potrdili 22.952 primerov okužbe, število trenutno aktivno okuženih pa znaša 14.288. 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev je 682. Doslej je umrlo 240 bolnikov s covidom-19. Članek dopolnjujemo, preberite še več kasneje ...