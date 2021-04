V soboto pozitivnih 18,2 odstotka testiranih

V Sloveniji so v soboto opravili 2620 PCR-testiranj in potrdili 478 okužb z novim koronavirusom. To pomeni, da je bilo pozitivnih 18,2 odstotka testiranih. Ob tem so opravili še 33.319 hitrih antigenskih testov, pozitivne pa so dodatno potrdili s PCR-testi. Hospitaliziranih je 631 oseb, 154 jih je na intenzivni negi. Umrlo je šest ljudi, iz bolnišnic pa so jih odpustili 41.

V soboto je bilo v Sloveniji ob 2620 PCR-testih potrjenih 478 novih okužb, kar je manj kot dan prej. V petek je bilo namreč ob 3752 testih potrjenih 766 okužb. Da je ob koncu tedna manj opravljenih testov in posledično manj potrjenih okužb, je sicer povsem običajno. Delež pozitivnih v soboto je tako znašal 18,2 odstotka. Opravljenih je bilo tudi 33.319hitrih antigenskih testov, je sporočila vlada. Hospitaliziranih je 631 oseb, kar je dve osebi več, kot dan prej. Na intenzivni negi je 154 oseb, kar je tri osebe več kot dan prej. Iz bolnišnic je bilo odpuščenih 41 oseb, umrlo pa je šest bolnikov s covidom-19. V Sloveniji imamo trenutno 11.926 aktivnih primerov, še kažejo podatki Sledinika Covid-19. Strežba na terasah ob testiranju natakarjev in upoštevanju varnostnih ukrepov V ponedeljek se bodo lahko v osmih statističnih regijah odprle terase in vrtovi gostiln in lokalov. Strežba bo sicer potekala pod določenimi pogoji: za mizo bodo lahko največ štiri osebe, med mizami bo morala biti dovolj velika razdalja, osebje restavracije oz. lokala pa se bo moralo enkrat tedensko testirati na okužbo z novim koronavirusom.