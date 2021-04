V soboto pozitivnih 548 testov

Dan prej, v petek so pristojni opravili 4730 PCR-testov in potrdili 1250 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih je znašal 26,4 odstotka. Hospitaliziranih je bilo 605 oseb, umrlo je 12 bolnikov s covidom-19.

Danes je sicer zadnji dan strogih omejitvenih ukrepov, ki so z namenom zmanjšanja širjenja epidemije veljali od 1. aprila. Odprli se bodo dijaški domovi. S ponedeljkom bodo za vso državo veljali ukrepi, ki so predvideni za rdečo fazo. Med drugim ne bo več nočne omejitve gibanja, odprte bodo vse trgovine in številne storitve ter šole in vrtci.