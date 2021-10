V soboto se ni cepil nihče, število ljudi v bolnišnicah narašča

Epidemija v Sloveniji se zaostruje. Številke novih okužb so v zadnjih dneh presegle 2000, pristojne pa skrbi predvsem velik delež pozitivnih PCR-testov. Ta je presegel 30 odstotkov, v soboto pa je bil pozitiven vsak tretji testirani pri nas. Povečuje se delež hospitaliziranih, tudi tistih na oddelkih intenzivne nege. Vendar se v soboto po podatkih NIJZ in vlade v Sloveniji ni cepil nihče. Vlada za slab cepilni rezultat ne sprejema odgovornosti in krivi vse druge: opozicijo, Ustavno sodišče, informacijsko pooblaščenko in medije.

V petek je bila potrjena okužba pri 2270 osebah, v soboto pri 1497, vendar je bil delež pozitivnih v soboto še višji, kar 33,5-odstoten. To pomeni, da je bila okužba z novim koronavirusom potrjena pri vsakem tretjem testiranem s PCR-testom. Umrlo je pet ljudi. Kljub evidentnem statističnemu zaostrovanju razmer, ki mu je, kot je v petkovi oddaji 24UR ZVEČER povedala vodja svetovalne skupine Mateja Logar, botrovalo več različnih dejavnikov – vrnitev študentov v predavalnice, pomanjkanje samozaščitne discipline in jesensko vreme –, pa interes za cepljenje pri nas še vedno upada. Če se je prejšnjo soboto po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) cepilo 429 oseb, se to soboto ni cepil nihče.

Spomnimo na besede državnega sekretarja in nacionalnega koordinatorja za logistični del akcije množičnega cepljenja zoper covid-19 Jelka Kacina, ki je še spomladi govoril o tem, da Slovenija od EU zahteva vsaj 70-odstotno precepljenost do poletja. "Slovenija ne pristaja na cilj EU, da do poletja cepimo samo 50 odstotkov odraslih prebivalcev. Slovenija zahteva vsaj 70-odstotno precepljenost. Če EU tega ni sposobna narediti, ni vredna tega imena."

Nekaj mesecev kasneje je Slovenija država z eno slabših precepljenosti v EU in daleč od Kacinovih zahtev in napovedi. Šele 6. oktobra smo zlezli čez 50-odstotno precepljenost. Trenutno je z vsemi odmerki cepljenih 53 odstotkov vseh prebivalcev. "Magičnih" 70 odstotkov Slovenija presega le pri deležu cepljenih nad 50 let.

Interes za cepljenje je kritično izzvenel prav v času, ko se število okužb drastično povečuje. Pritisk na bolnišnice zaradi novega prirasta okuženih se bo po napovedih strokovnjakov poznal šele v prihodnjem tednu ali dveh. To pa bi lahko ogrozilo tudi izvedbo drugih bolnišničnih programov, na kar je stroka opozarjala že v preteklosti.

icon-expand Cepilna mesta so bila v soboto neobiskana. FOTO: Bobo

Medtem pa vlada krivdo za slabo precepljenost in neuspeh cepilnih programov usmerja na opozicijo, protestnike, medije in del prebivalstva. Nazadnje je sindikat družinskih zdravnikov opozoril, da je nedavni poziv k prepričevanju, lobiranju in cepljenju v zameno za nagrade, nepremišljen in škodljiv. "To bo uničilo zaupanje bolnikov. Cepilo se bo še manj ljudi, ljudje bodo mislili, da jih prepričujemo zaradi finančnih koristi." Spomnimo tudi, da vlada še naprej vztraja pri zasedbi, ki velikega dela Slovencev ni prepričala v cepljenje. Tako je denimo Edvard Kadič, ki je zadolžen prav za promocijo cepljenja, z Uradom vlade za komuniciranje pred časom podaljšal dogovor, kljub temu pa število cepljenih v Sloveniji ostaja nizko. Z vsemi odmerki se je cepilo 1.111.603 prebivalcev (52,7 odstotka). Covid-19 je po uradnih podatkih prebolelo nekaj več kot 314.000 prebivalcev.