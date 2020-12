Na rdečem seznamu po novem Nemčija, dodatne spremembe v soboto

Danska: pokrajini Ferski otoki in Grenlandija Finska: administrativna enota Aland Norveška: administrativna enota Trøndelag

Na zeleni seznam so dodane nekatere administrativne enote držav članic EU oziroma schengenskega območja:

Zeleni seznam (vstop brez omejitev in karantene)

V soboto se obetajo spremembe na rdečem in zelenem seznamu.

Rdeči seznam (ob vstopu 10-dnevna karantena)

Na rdeči seznam je dodana Nemčija, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske ter Estonija pa sta celotni rdeči. Irska in Islandija nista več na rdečem seznamu, kar pomeni, da sta oranžni (vstop brez omenitev in karantene).

Na rdečem seznamu tretjih držav ni sprememb.

Države članice EU oziroma schengenskega območja (velja od 12. decembra 2020):

Andora

Avstrija

Belgija

Bolgarija

Ciper

Češka

Danska (samo posamezne administrativne enote): vse administrativne enote, razen administrativne enote Nordjylland ter pokrajin Ferski otoki in Grenlandija)

Estonija

Finska (samo posamezne administrativne enote): administrativna enota Uusimaa

Francija: vse administrativne enote celinske Francije in vsa čezmorska ozemlja, razen čezmorskega ozemlja Guadeloupe

Grčija

Hrvaška

Italija

Latvija

Liechtenstein

Litva

Luksemburg

Madžarska

Malta

Monako

Nemčija

Nizozemska

Norveška (samo posamezne administrativne enote): administrativna enota Oslo, administrativna enota Viken

Poljska

Portugalska

Romunija

San Marino

Slovaška

Španija (samo posamezne administrativne enote): vse administrativne enote, razen administrativne enote Kanarski otoki

Švedska

Švica

Vatikan

Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske