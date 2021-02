V soboto s 1848 PCR-testi potrdili 329 novih okužb

Dan pred valentinovim so pristojni opravili 1848 PCR-testov in 5275 hitrih testov. S prvimi so potrdili 329 novih primerov, medtem ko so bili vsi hitri testi po podatkih Sledilnika covid-19 negativni. Povprečje zadnjih sedmih dni je 886,9.

Aktualne podatke o hospitalizacijah in umrlih še čakamo.

Po zadnjih podatkih je bilo do petka z enim odmerkom cepljenih 69.912 ljudi, z dvema pa 47.340. To predstavlja 3,3-odstotno precepljenost.