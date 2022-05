V šolah tudi uradno odprava modela B

Izvajanje programov po modelu B se tako od danes ukinja. Vzgojno-izobraževalni zavodi bodo v nadaljevanju tega šolskega leta pri izvajanju programov upoštevali trenutne epidemiološke razmere in izvajali ukrepe, skladne s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), so sporočili z ministrstva.

Po modelu B se vsi učenci izobražujejo v šoli. Pri tem pa veljajo omejitve, ki so vezane na izvajanje kabinetnega pouka, obveznega in razširjenega programa zunaj šole, natančno evidentiranje učencev pri izvajanju neobveznih in obveznih izbirnih predmetov, izvajanje interesnih dejavnosti, varstva otrok, ki v šolo pridejo z organiziranim šolskih prevozom, odmorov, prehrane, prevozov in drugih dejavnosti.

Model B predvideva normativno število učencev v oddelku in možnost združevanja učencev različnih oddelkov v skupine, na primer pri izvajanju neobveznih in obveznih izbirnih predmetov ob izvajanju higienskih ukrepov.