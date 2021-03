V šolah upajo, da bo zaprtje trajalo le enajst dni

V slovenskih šolah niso navdušeni nad vnovično vrnitvijo k pouku na daljavo. Kot pravijo ravnatelji, so namreč po nedavni vrnitvi v šole ravno dodobra vzpostavili rutino. Upajo, da bo prekinitev res trajala le enajst dni. Na srednjih šolah bo največ težav za maturante. Za otroke s posebnimi potrebami pa bo šolanje še naprej potekalo v živo.

Vodja kolegija ravnateljev mariborskih osnovnih šol Mojca Kirbiš, sicer tudi ravnateljica OŠ Rada Robiča Limbuš, kjer je dobra polovica zaposlenih precepljena ali pa so covid-19 že preboleli, je povedala, da je treba odločitve vlade in stroke spoštovati, a da je celotno dogajanje je za delovanje šol izredno naporno. "Vsi skupaj, tako vodstvo šol kot učitelji in učenci, smo utrujeni od različnih modelov in nenehnih sprememb. Komaj smo se vrnili v šole in prišli do nekega normalnega ritma, pa spet spreminjamo sistem. Načrtovati sistematično delo je zato trenutno zelo težko,"je dejala Kirbiševa. Kot je še spomnila, nihče na zagotavlja, da se 12. aprila vračajo v šole po dosedanjem modelu. Dodatna težava, na katero so opozarjali ravnatelji, so šolska tekmovanja. Po njenih besedah so tekmovanje iz fizike že prestavili s četrtka na sredo popoldne, ko pa je že načrtovano tudi tekmovanje iz razvedrilne matematike. Za ostala tekmovanja še ne vedo, kdaj jih bodo izvedli, pa tudi sicer so ta letos zelo vprašljiva, saj niso vsi učenci v enakem položaju.

icon-expand S 1. aprilom se bodo šolska vrata spet zaprla – tokrat za enajst dni. FOTO: Shutterstock

Ravnatelj OŠ Simona Jenka Kranj Rudolf Planinšek večjih organizacijskih težav ne pričakuje. "Za pripravo imamo na voljo nekaj dni. Poleg tega smo takšnega načina šolanja že vajeni, otroci in učitelji poznajo sistem,"je povedal. Večje težave pričakuje pri ocenjevanju."Ravno se je delo znova uteklo in smo se pripravili, zdaj pa se nam sistem znova podira. Zato nekaj težav zagotovo bo, ampak jih bomo že nekako rešili," je izpostavil. Pojasnil je, da je šolanje na daljavo predvsem povečalo razlike med dobrimi in slabšimi učenci, verjame pa, da bodo, če bo po 12. aprilu šolanje spet potekalo v šoli, na koncu šolskega leta vendarle uspešni. Večjih težav z okužbami v kranjski šoli, ki spada med največje v državi, niso imeli. "Bilo je nekaj karanten, večinoma zaradi posameznih okužb med učenci," je pojasnil. Ob tem je poudaril, da dajejo res velik poudarek preventivnim ukrepom.

Ponovno zaprtje šole je presenetilo ravnateljico OŠ Vojke Šmuc Izola Ireno Sivka Horvat. "Pričakovali smo, da bodo vsaj mlajši učenci ostali v šoli. Po drugi strani pa nas veseli, da je ta zapora kratkotrajna," je povedala. Glede na to, da bo zaprtje trajalo le poldrugi teden, Sivka Horvatova ne pričakuje, da bo to negativno vplivalo na pridobivanje ocen, ki je sicer oteženo že vse šolsko leto. Dobro pa je, da imajo samo eno ocenjevalno obdobje, s tega vidika so jim na ministrstvu in zavodu za šolstvo stopili naproti. Padanje ravni znanja zaradi šolanja na daljavo je tudi v izolski osnovni šoli opazno, prehitro pa je govoriti, za kolikšen padec gre. Po besedah Sivke Horvatove so učenci sicer resno pristopili k delu in so bili večinoma veseli vrnitve v šolo: "Verjamemo, da nam bo, ko se bo stanje enkrat normaliziralo, uspelo to znanje nekako nadoknaditi".

icon-expand Šolske učilnice bodo spet samevale. FOTO: Shutterstock

Ravnateljica novomeške OŠ Drska Nevenka Kulovecpa je menila, da je odločitev o vnovičnem zaprtju šol pravilna. Na šoli se namreč pojavljajo okužbe, en oddelek imajo v karanteni. "Če bo to pomagalo pridobiti čas za cepljenje in zaustaviti epidemijo, je ukrep na mestu,"je dodala. Glede ocenjevanja je menila, da bo program vnovič porušen, kot doslej pa se bodo pri pouku morali prilagajati. Raven znanja otrok je sicer označila za nizko, kar ugotavljajo pri vseh preverjanjih. Slabša je učna kondicija, motivacija pri otrocih je majhna, rezultati niso dobri, je pojasnila. Na novomeški šoli sta se cepili približno dve petini od približno 80 zaposlenih, dobrih 15 odstotkov pa jih je koronavirusno bolezen prebolelo. Glede tekmovanj v znanju je ravnateljica dejala, da bi jih sama ustavila in da je do izvedbe skeptična.

Na srednjih šolah bo vnovična ustavitev pouka največ težav povzročila maturantom. Kot je danes povedal ravnatelj mariborske Prve gimnazije Herman Pušnik, uradne okrožnice še niso dobili, a nepredvidljivost dodatno povečuje stres pri dijakih. "Kaj, če se kaj podobnega zgodi v času mature?" se je vprašal ravnatelj in opozoril, da je že čez dober mesec na vrsti maturitetni esej. Zadovoljnejši pa so na osnovnih šolah za otroke s posebnimi potrebami, kjer bodo kljub ponovnemu zaprtju lahko delali naprej. "To je za nas super. Ves čas se držimo vseh navodil in nismo imeli nobenih večjih izbruhov okužb. Nekaj težav bo morda s prevozi, a tudi to bomo uredili," je povedala ravnateljica radovljiške OŠ Antona Janše Jelena Horvat.