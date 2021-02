V šole vsi učenci prve triade, vrtci bodo delovali v polnem obsegu

Zadnja dva tedna so lahko v šole odšli učenci prvega triletja osnovnih šol v tistih regijah, ki so bile po številu okužb v t. i. rdeči fazi. Prvi teden je to veljalo za devet regij, razen goriške, posavske in jugovzhodne regije, minuli teden pa so bile šole dodatno zaprte še v obalno-kraški in zasavski regiji.

V četrtek pa je vlada sklenila, da ukrepov zaradi vse manjših epidemioloških razlik med posameznimi deli države ne bo več sprejemala regionalno, ampak za vso državo. Hkrati je sklenila, da je vsa država v rdečem območju, ki glede na sprejet vladni načrt sproščanja omogoča odprtje vrtcev in šol za prvo triletje po vsej državi.

Tako starši kot zaposleni so vnovično odprtje večinoma pozdravili, ob tem pa izrazili upanje, da se bodo lahko v šole kmalu vrnili tudi ostali učenci. Vsi zaposleni, razen tistih, ki so koronavirus že preboleli, se bodo morali ob vnovičnem prihodu v vrtce in šole testirati, prav tako tisti, ki so imeli pouk v šolah že dva tedna.