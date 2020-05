V šolske klopi se vračajo tudi devetošolci. Kaj pa ostali?

Prvi teden po odprtju šol se je po podatkih ministrstva za izobraževanje k pouku vrnilo 94,7 odstotka vseh učencev prvega triletja, v srednje šole pa sta k pouku prišli dobri dve tretjini dijakov zaključnih letnikov. Preostali v dogovoru s šolami nadaljujejo delo in priprave na maturo oziroma zaključne izpite od doma oziroma prihajajo v šolo na konzultacije.

Vse glasnejši so namigi, da se bodo v šolo vrnili vsi učenci in dijaki.

Čeprav je bilo sprva predvideno, da bodo ostali učenci in dijaki šolsko leto zaključili doma s šolanjem na daljavo, so zdaj vse glasnejši namigi, da bi se lahko tudi oni še letos vrnili v šolske klopi. Pristojna ministrica Simona Kustec si, kot je povedala prejšnji teden, želi, da bi v luči pozitivne epidemiološke slike v prihajajočih tednih odprli vrata tudi zanje. Za to pa potrebujejo tudi zeleno luč stroke.