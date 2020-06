V šolske klopi so se vrnili vsi osnovnošolci

Šole so se tako kot vsi vzgojno-izobraževalni zavodi v državi zaradi epidemije novega koronavirusa zaprle sredi marca ob njeni razglasitvi. Namesto klasičnega pouka je pouk tudi za osnovnošolce potekal na daljavo. Z rahljanjem protikoronskih ukrepov oz. s preklicem epidemije covida-19 se je tudi v osnovne šole začelo vračati življenje. Tako so se v osnovne šole 18. maja najprej vrnili učenci od 1. do 3. razreda, 25. maja pa še devetošolci. V ponedeljek so se v šolske klopi vrnili še učenci 4. in 5. razredov.