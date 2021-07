V Španiji izrazito povečanje novih okužb, zlasti med mladimi

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Zelo star možakar pride v javno hišo in se zanima za ceno storitev. Šefinja ga pogleda od nog do glave in reče: ''Oča, vi ste pa svoje že opravili!''

Možakar odgovori: ''A, tako? Koliko sem pa potem dolžan?''