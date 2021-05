V Španiji ukinili izredne razmere, nekatere države še vedno brez cepiva

V Španiji so po več kot šestih mesecih ukinili izredne razmere, ki so jih oblasti uvedle zaradi epidemije covida-19. Prebivalci so ob sproščanju omejitev zadovoljni, regionalne oblasti, pristojne za zdravstvo, pa opozarjajo, da so ostale brez pomembnega orodja za boj z epidemijo. Medtem ko se ponekod razmere umirjajo, pa nekatere druge države še niso prejele niti ene doze cepiva proti covidu-19. Pri tem gre večinoma za afriške države.

Od danes lahko prebivalci Španije prvič od oktobra lani potujejo med regijami. Španec iz Barcelone, kjer so odpravo izrednih razmer pozdravili z vzkliki, aplavzom in glasbo, je to pospremil z besedami, da se počuti, kot da je novo leto. "Nazaj smo dobili nekaj normalnosti, svobode, a vedeti moramo, da je virus še med nami," je dejal 28-letni Oriol Corbella.

icon-expand V Španiji cepijo tudi na podeželju. FOTO: AP

Medtem ko se številni veselijo odprave omejitev, nekateri politiki vlado premierja Pedra Sancheza obtožujejo, da si je oprala roke glede zdravstvene krize in breme preložila na regionalne oblasti. Izredne razmere so namreč tem zagotavljale pravni okvir za sprejemanje ukrepov za zajezitev virusa, kot so policijska ura, prepoved potovanj med regijami in podobno, zdaj pa bodo zanje potrebovale odobritev sodišča. Oblasti zato pripravljajo pravila, da bi določeni ukrepi, na primer omejitev obratovalnega časa barov in restavracij, veljali še naprej. Na Balearskih otokih so v četrtek dobili odobritev sodišča za omejitev zasebnih druženj na šest oseb in podaljšanje veljavnosti policijske ure. Več drugih regij je napovedalo, da bodo sodišča zaprosile za podaljšanje policijske ure.

Španija je s skoraj 79.000 žrtvami covida-19 in 3,5 milijona okužb ena najhuje prizadetih evropskih držav v pandemiji, a se razmere tam izboljšujejo. Po podatkih tamkajšnjega ministrstva za zdravje je približno 27 odstotkov od 47 milijonov prebivalcev prejelo vsaj en odmerek cepiva proti covidu-19, polno cepljenih je 12 odstotkov prebivalcev. Pomanjkanje cepiv na afriški celini: vzeli bodo tisto cepivo, ki bo na voljo Medtem ko so se bogatejše države založile s cepivi, se številne revnejše države še vedno trudijo, da bi si zagotovile vsaj nekaj doz. Nekateri, kot je Čad, jih sploh še niso prejeli. V majhni bolnišnici v glavnem mestu Čada tako na primer ni razprav, katero cepivo proti koronavirusu je najboljše, saj cepiv tam sploh ni. Niti za zdravnike in medicinske sestre, ki skrbijo za bolnike s covidom-19 v Čadu, eni najmanj razvitih držav na svetu, kjer približno tretjino države zajema puščava Sahara, poročaAP News. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) pravi, da skoraj ducat držav, med katerimi so številne v Afriki, še čaka na cepiva. Poleg Čada na cepiva čakajo še v Burkina Fasu, Burundi, Eritreji in Tanzaniji."Zamude in pomanjkanje oskrbe s cepivi povzročajo, da afriške države še toliko bolj zaostajajo za preostalim svetom pri uvajanju cepiva proti covidu-19. Na tej celini imajo zdaj le odstotek cepiv, ki jih dajemo po vsem svetu,"so v četrtek opozorili v WHO.

icon-expand Koronavirus v Afriki. FOTO: AP

Tam, kjer ni cepiv, obstaja tudi možnost, da se pojavijo nove in zaskrbljujoče različice, je dejal Gian Gandhi, Unicefov koordinator oddelka za oskrbo Covax. "Vsi bi morali biti zaskrbljeni zaradi pomanjkanja pokritosti kjer koli na svetu," je dejal Gandhi in države z višjimi dohodki pozval, naj svoje doze delijo z državami, ki nanje še čakajo. Medtem ko je sicer skupno število potrjenih primerov covida-19 na teh območjih relativno nizko v primerjavi s svetovnimi žariščnimi točkami, zdravstveni uradniki pravijo, da je ta številka verjetno veliko premajhna: države v Afriki, ki še čakajo na cepiva, so namreč tudi med najslabše opremljenimi za sledenje okužbam. Čad je od začetka pandemije potrdil le 170 smrtnih primerov. Čeprav je bilo glavno mednarodno letališče lani za kratek čas zaprto, pa je prvi primer prišel prek osebe, ki je ilegalno prečkala eno od prepustnih meja Čada. Redni leti iz Pariza in drugod pa se zdaj nadaljujejo, kar povečuje možnost za povečanje okužb.