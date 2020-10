Španija in Francija prvi v Evropi presegli milijon okužb z novim koronavirusom

Po podatkih univerze Johns Hopkins je največ potrjenih okužb v ZDA, saj so jih zabeležili že več kot 8.337.000, sledi Indija z več kot 7.706.000 okužbami, Brazilija z več kot 5.298.000 okužbami, Rusija z 1.438.000 okužbami in pa Argentina, kjer so potrdili že več kot 1.037.000 okužb.

V Španiji je potrjenih že več kot 1.005.295 okužb, sledi ji Francija, kjer je potrjenih 1.000.369 okužb. Od ostalih Evropskih držav se milijonu približuje še Velika Britanija s 792.194 potrjenimi okužbami, naslednja na seznamu pa je Italija s 449.648 okužbami.

V Španiji potrdili že več kot milijon okužb

V sredo so v Španiji poročali o 16.973 novih primerih okužb, 156 ljudi je umrlo. Skupaj je bilo v državi, odkar so 31. januarja potrdili prvi primer, potrjenih že 1.005.295 okužb, poroča BBC.

Španijo je novi koronavirus močno prizadel že v prvem valu epidemije, zato so takrat sprejeli ene najstrožjih ukrepov, med drugim so izhod na prosto prepovedali tudi otrokom. Ko se je število primerov znižalo, so kot večina evropskih držav sprostili ukrepe in v državo znova vabili turiste, da bi vsaj delno spodbudili rast prizadetega gospodarstva.

Toda konec avgusta se je število novih dnevnih primerov povečalo za 10.000 na dan, samo v zadnjih dveh tednih je število sprejemov v bolnišnice naraslo za 20 odstotkov. Povečalo pa se je tudi število smrtnih primerov, v torek so jih zabeležili 218, skupaj je v državi zaradi novega koronavirusa umrlo že 34.366 ljudi.

Zakonodajalci so glede ukrepanja močno razdvojeni. Vlada in lokalni voditelji se večkrat ne strinjajo, v sredo pa so v parlamentu razpravljali celo o nezaupnici premierju Pedru Sánchezu, ki jo je vložila skrajno desna stranka Vox.

Na začetku meseca je madridskim desnosredinskim oblastem uspelo na sodišču razveljaviti delno blokado prestolnice. Španska vlada je nato v mestu odredila 15-dnevno izredno stanje. O nadaljnjih korakih bo minister za zdravje z regionalnimi vodjami spregovoril v četrtek.

Na Irskem začeli veljati najstrožji ukrepi za zajezitev virusa

Od polnoči v sredo so na Irskem začeli veljati najstrožji ukrepi za zajezitev novega koronavirusa, ki bodo veljali vsaj do začetka decembra. Ukrepi, kakršnim smo bili priča že spomladi, so med najstrožjimi v Evropi.

V državi so od danes zaprte vse trgovine z izjemo tistih za osnovne potrebščine, vse poti oziroma aktivnosti so omejene na največ pet kilometrov od doma, restavracije in bari so lahko odprti zgolj za prevzem ali dostavo na dom. Oblasti vse ljudi pozivajo, naj ostanejo doma, celo na delo lahko odidejo le tisti v najnujnejših poklicih.

Na prostem je še dovoljeno druženje članov dveh različnih gospodinjstev, dovoljeni so tudi t. i. socialni mehurčki za pomoč tistim, ki živijo sami. Poleg tega ostajajo odprti vrtci in šole, tudi profesionalni športni dogodki so še naprej dovoljeni.