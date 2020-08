Nov rekord na Hrvaškem, kar 265 potrjenih okužb

Na Hrvaškem, ki je od danes na slovenskem rdečem seznamu držav, so v petek potrdili 265 okužb, kar predstavlja nov rekord. Na tiskovni konferenci štaba civilne zaščite so še dodali, da je zaradi posledic koronavirusa v zadnjih 24 urah umrla ena oseba. Že celodnevna poročanja posameznih županij so kazala, da bo do rekorda verjetno res prišlo.

Hrvaški štab je prav tako pozval vse mlade in druge, ki so se zabavali na obali, da se ob povratku domov izogibajo stikov. Dodatnih ukrepov, za zdaj, še niso napovedali, dobra turistična sezona je tako bolj pomembna.

V Splitsko-dalmatinski županiji so jih zabeležili 103, kar je največ do zdaj, poroča portal index.hr. Največ okuženih je v mestu Split, 41. V Zagrebu so danes potrdili 53 novih okužb, od tega se jih je približno polovica vrnila z letovanja.