V Srbiji, BiH in Severni Makedoniji beležijo rekordno število novih okužb

Pojasnila je, da je bilo največ bolnikov ventilatorjih 12. aprila, in sicer 146. Največ novih okužb v enem dnevu, 445, pa so zabeležili 16. aprila.

Nazadnje so opravili 8646 testiranj na novi koronavirus in potrdili 386 okužb. Vse skupaj se je doslej v Srbiji okužilo 17.728 ljudi. Za covidom-19 je umrlo 370 ljudi. Na ventilatorjih je 130 bolnikov s koronavirusno boleznijo 19. Še vedno so razmere najbolj kritične v Beogradu, sledijo Šabac, Kragujevac in Novi Pazar, je dejala.

Na Hrvaškem so od četrtka popoldne zabeležili še 116 primerov okužb z novim koronavirusom, kar je največje dnevno število okuženih od 25. februarja, ko so imeli prvo okuženo osebo. Tamkajšnji štab civilne zaščite je sporočil, da imajo trenutno 1038 okuženih. V bolnišnicah se zdravijo 104 ljudje, med njimi so štirje na ventilatorjih.

Če se razmere ne bodo umirile, bo Srbija uvedla tudi najstrožje ukrepe, da bi zaščitila zdravje in življenja ljudi, je poudarila. " Verjamem, da lahko vsi skupaj vzpostavimo nadzor nad temi številkami, tudi brez popolne prepovedi gibanja ," je dejala in dodala, da je za to potrebna popolna disciplina vsakega posameznika.

V BiH rekordnih 310 novih okužb

V Bosni in Hercegovini so v zadnjem dnevu opravili nekaj več kot 1700 testiranj na novi koronavirus in potrdili rekordnih 310 okužb. 196 primerov so zabeležili v Federaciji BiH, 114 pa v Republiki srbski, na spletu poroča regionalna televizija N1.Največ primerov so potrdili v Sarajevu, in sicer 72.

V zadnjem dnevu sta v BiH umrla še dva bolnika s covidom-19, eden v Sarajevu, eden pa v Banjaluki.

V Federaciji BiH so doslej vse skupaj potrdili 3320 okužb z novim koronavirusom, 1425 ljudi je okrevalo. Aktivnih okužb je 1882. Vse skupaj pa je covid-19 zahteval 73 življenj. Tamkajšnji krizni štab je zaradi poslabšanja epidemiološke slike ljudem priporočil, naj se izogibajo javnim zbiranjem in omejijo svoje gibanje.

V Republiki srbski pa so doslej potrdili 3032 okužb, umrlo pa je 138 ljudi. Z inštituta za javno zdravje Republike srbske so sporočili, da porast okužb v zadnjem dnevu pomeni "veliko poslabšanje v številu obolelih." Vse so pozvali, naj spoštujejo ukrepe.