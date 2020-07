V Srbiji največ smrti zaradi covida-19 v enem dnevu od začetka epidemije

V srbski prestolnici Beograd je stanje precej resno in epidemiolog Predrag Kon je dejal, da ni izključena uvedba neke vrste karantene, če se razmere v kratkem ne stabilizirajo. Kot je še srbski Blic povzel njegove besede, je zbolelo več kot 300 študentov, primere okužbe s koronavirusom pa so zaznali v kar 14 vrtcih.

Oblasti BiH so uvedle nove ukrepe s ciljem onemogočanja množičnejših zbiranj. V zaprtih prostorih se lahko zbere največ 50 ljudi, obvezna je uporaba zaščitnih mask in priporočena ustrezna razdalja.

V Bosni in Hercegovini je bilo v večji entiteti Federaciji BiH, kjer so opravili 962 testov, v zadnjih 24 urah pozitivnih 77 oseb. V Republiki Srbski so po testu 328 vzorcev potrdili okužbo pri 83 osebah. Od tega so jih 39 potrdili v Bijeljini. V BiH je trenutno aktivnih 1559 primerov, poroča regionalna televizija N1 .

Oblasti so pojasnile, da bodo v Areni hospitalizirani lažji primeri, ki pa se ne morejo zdraviti na domu in potrebujejo bolnišnično oskrbo.

Zaradi naraščanja primerov obolelih, ki potrebujejo bolnišnično oskrbo, so Beograjsko Areno, ki je ena največjih dvoran na Balkanu, začasno spremenili v covid-bolnišnico. Srbska vojska je v njej postavila 500 postelj, danes pa so v njej začeli sprejemati prve bolnike.

Kosovo uvedlo policijsko uro, nove omejitve med Srbijo in Črno goro

Na Kosovu so v ponedeljek po 429 testih potrdili rekordnih 195 novih okužb, umrli pa so še štirje bolniki, poroča turška tiskovna agencija Anadolu. Večina pozitivnih primerov, 102, je bilo v Prištini. V državi je trenutno 1688 aktivnih primerov. Doslej so na Kosovu potrdili 3703 okužb, umrlo je 79 ljudi, poroča N1.

Zaradi naraščanja okužb in smrtnih žrtev v zadnjih dveh tednih od danes v mestih z velikim številom okužb velja policijska ura med 21. in 5. uro. Uvedli so jo v Prištini, Prizrenu, Uroševcu in Vučitrnu.

Srbija, kjer zadnje tedne poročajo o pomembnem porastu okužb, v 15 mestih pa veljajo izredne razmere, je za državljane Črne gore z današnjim dnem uvedla obvezno 14-dnevno karanteno. Doslej so na meji pristojni odločili, ali gredo državljani Črne gore v domačo samoizolacijo ali karanteno, sedaj pa se pred prihodom v Srbijo morajo javiti veleposlaništvu v Beogradu, ki jim določi dan prihoda.

Gre skoraj za recipročen ukrep, potem ko je Črna gora v ponedeljek za srbske državljane namesto dosedanje samoizolacije uvedla obvezno 14-dnevno karanteno.

V ponedeljek so v Črni gori potrdili 60 novih okužb z novim koronavirusom, skupno v drugem valu 517. Od začetka junija pa je zaradi covida-19 umrlo sedem bolnikov, poroča N1.

V Črni gori so v okviru prizadevanj za zajezitev novega koronavirusa za teden dni danes znova zaprli vrtce, gostinski obrati pa so lahko odprti do polnoči. Po tednu dni bodo ocenili, ali je ukrepe treba podaljšati. V več mestih na severu države pa so za teden dni zaprli vse gostinske objekte. V Pljevlji so prepovedali zbiranje v zaprtih in odprtih javnih krajih. Zaščitne maske so obvezne na vseh javnih krajih, zaprtih in odprtih, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.