V Srbiji okužena obrambni minister in predsednica parlamaneta

V Srbiji so ob 5933 testiranjih potrdili 227 novih okužb z novim koronavirusom. Umrla sta dva bolnika s covidom-19, skupaj doslej 257, v oskrbi z ventilatorji pa je 32 oseb. Okužbo z novim koronavirusom so potrdili tudi pri obrambnem ministru Aleksandru Vulinu in predsednici parlamenta Maji Gojković, poročajo srbski mediji.

V Srbiji v zadnjih dneh vsak dan poročajo o več kot sto novih okužbah. Med okuženimi sta tudiAleksandar Vulin in Maja Gojković, ki je hospitalizirana in je deležna ustrezne terapije, so po poročanju Tanjuga potrdili v njenem kabinetu. Gojkovićeva ima pljučnico, vendar se kljub okužbi počuti dobro. Vulina so testirali potem, ko je bil eden od državnih sekretarjev na ministrstvu hospitaliziran zaradi covida-19. Test je bil pozitiven, vendar pa Vulin po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug nima simptomov in se počuti dobro, tako da v samoizolaciji še naprej redno opravlja naloge obrambnega ministra. icon-expand Aleksandar Vulin FOTO: AP Namestnica direktorja beograjske infekcijske klinikeIvana Miloševićje za televizijo RTS pojasnila, da se v njihovi kliniki trenutno zdravi 90 obolelih, v sprejemni ambulanti pa dnevno pregledajo 300 ljudi. Srbski zdravstveni minister Zlatibor Lončar je danes dejal, da država v primeru dodatnega poslabšanja razmer ne bo imela druge izbire, kot da uvede dodatne ukrepe. "Če se nekdo ne drži priporočil, nimamo druge izbire, kot da uvedemo ukrepe, ki bodo izboljšali razmere in zavarovali zdravje in človeška življenja," je povedal.