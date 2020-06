V Srbiji rekorden porast okužb, EU jo uvršča na 'zeleni seznam'

Kljub poslabšanju razmer v državi, so se države članice EU danes dogovorile, da Srbijo uvrstijo na seznam epidemiološko varnih držav. Na seznamu je tudi Črna gora. Spomnimo. Slovenija je zaradi večjega števila vnosov virusa iz Srbije in poslabšanja epidemiološke slike slednjo uvrstila na t.i. rdeči seznam. Tako državljani Srbije kot slovenski državljani morajo ob vrnitvi iz te države v 14-dnevno karanteno. Črna gora se medtem nahaja na rumenem seznamu.

V Srbiji se virus pospešeno širi, v zadnjih 24 urah so zabeležili 276 novih okužb. Testirali so 8377 ljudi. Najhuje je v Novem Pazaru, največ okuženih pa sicer prihaja iz Beograda. Tam je od danes obvezno nošenje mask v javnem prometu in zaprtih prostorih. Tri osebe so zaradi covida-19 v Srbiji v minulih 24 urah umrle, s čimer je skupno število smrti naraslo na 277. Aktivno okuženih je 1625 ljudi.

V Bosni in Hercegovini so medtem v zadnjem dnevu potrdili 109 novih primerov okužbe, od tega 69 v Federaciji BiH. Testirali so 1100 ljudi. Doslej so v državi potrdili 4440 primerov okužb. Zaradi covida-19 je umrl še en bolnik, skupno 172. Med njimi je bilo več kot dve tretjini starejših.

Epidemiološke službe in krizni štabi v obeh entitetah so znova pozvali državljane k spoštovanju varnostnih ukrepov, ki vključujejo obvezno nošenje zaščitnih mask v zaprtih prostorih in izogibanje množičnim dogodkom.

Iz Severne Makedonije danes poročajo o 126 novih okužbah in štirih smrtnih primerih. Opravili so 1140 testov, največ pozitivnih, 66, je bilo znova v Skopju. Skupno je število okuženih v Makedoniji tako naraslo na 6334, 2475 ljudi je ozdravelo, 302 sta umrla, poroča makedonska tiskovna agencija Mia.

V Severni Makedoniji bodo kljub temu v sredo odprli letališči v Skopju in Ohridu, kjer bodo zaradi pandemije novega koronavirusa veljali strogi ukrepi. Med drugim bodo morali potniki na letališče priti tri ure pred letom, svojci pa jih ne bodo smeli pospremiti. Zaščitne maske so obvezne, pri vstopu v letališko stavbo pa jim bodo izmerili telesno temperaturo, obvezno je tudi razkuževanje rok. Sumljive osebe bodo odpeljali v sobo za izolacijo, kjer bodo posebne medicinske ekipe opravile nadaljnje preglede, navaja Tanjug.