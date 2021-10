V Srbiji tretji dan zapored več kot 7000 okužb, hospitaliziranih vse več otrok

Dan pred tem so zabeležili celo višje število okuženih. Takrat je bilo namreč ob 24.984 testih okuženih kar 7745 oseb, umrla pa je ena oseba manj. Hospitaliziranih je tudi vedno več otrok, med njimi so tudi mlajši od enega leta. Kot poročajo srbski mediji, je v torek umrl tudi 16-letnik, ki je bil okužen z novim koronavirusom.

Predsednica vlade Ana Brnabić je po seji kriznega štaba epidemiološko stanje v državi označila za katastrofalno. Ob tem je ocenila, da se stanje ne umirja ter napovedala uvedbo covidnega potrdila, ki bo od 22. oktobra po 22. uri potreben le za gostinske obrate.

Odločitev kriznega štaba, ki je vlada sicer še ni uradno objavila, je že sprožila številne odzive politične desnice, med anticepilci in v konservativnih krogih, ki so dejali, da gre za diskriminacijo državljanov, krši temeljne človekove pravice do zasebnosti ter svobodno izbiro do cepljenja.

O uvedbi covidnega potrdila je spregovoril tudi epidemiolog in član kriznega štaba Predrag Kon. Ukrep je podprl, a ob tem opozoril, da to verjetno ne bo dovolj. "Predlagali smo tudi, da bi se vse nenujne storitve po 17. uri zaprle. Prav tako smo predlagali tudi, da se po tej uri prepove javna zbiranja," je dejal. Ker je okuženih tudi vedno več mladostnikov, pa razmišljajo tudi o uvedbi poučevanja preko spleta.

Število okužb narašča tudi na Hrvaškem

Zaradi naraščanja števila okužb na Hrvaškem je tamkajšnja strokovna skupina z ministrstva za zdravje sklicala sestanek, na katerem se bodo pogovarjali o pospešenem polnjenju bolnišničnih postelj. Po poročanju Indexa so na Hrvaškem v zadnjih 24 urah namreč zabeležili 3053 novih okužb s covidom-19.

975 oseb je hospitaliziranih, 127 pa jih je zaradi hujšega poteka bolezni priključenih na respirator. Ob tem je na Hrvaškem umrlo 17 oseb, število aktivnih primerov trenutno znaša 13.717.

Na novem zemljevidu ECDC je več predelov Hrvaške obarvanih temno rdeče, med njimi so Zagreb, Slavonija, Sisaško-moslavaška županija in Karlovaška županija.