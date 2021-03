V Srbiji zaostrujejo ukrepe: odprte bodo le še živilske trgovine, lekarne in črpalke

Srbska premierka je glede odločitve za zaostritev ukrepov do ponedeljka povedala, da gre za kompromis, saj je del kriznega štaba menil, da bi ukrepe morali uvesti za 14 dni. Pojasnila je, da nočne policijske ure ne bodo uvedli, niti popolne prepovedi gibanja. Izpostavila je, da morajo dodatno upočasniti življenje, da bi prišlo do stagnacije novih okužb, predvsem s ciljem podpore zdravstvenim delavcem, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Že minuli konec tedna so bile odprte samo trgovine z živili, lekarne in bencinske črpalke. Od minulega tedna so na šolanje na daljavo znova prešli dijaki, ta teden pa še učenci višjih razredov osnovnih šol. Vendar je število dnevnih okužb še vedno višje od 4500, vse več covidnih bolnikov je v bolnišnicah. V Beogradu so polne vse covidne bolnišnice.

V ponedeljek bodo po napovedih premierke nato ocenili razmere in videli, kako naprej. Prebivalce je pozvala k maksimalnemu spoštovanju ukrepov. Vlada bo skušala okrepiti testiranje na okužbo, je dodala in znova pozvala prebivalce k cepljenju.

Po podatkih srbske vlade so doslej cepili z več kot dvema milijonoma odmerkov cepiv proti covidu-19, z dvema odmerkoma pa je bilo cepljenih več kot 791.000 ljudi.

Naraščanje tudi v Črni gori

Tudi v Črni gori se soočajo z naraščanjem okužb, pa tudi smrti zaradi covida-19. Tako je v marcu umrlo že 126 covidnih bolnikov, kar je več kot v celotnem januarju, ko jih je umrlo 123. V nedeljo so poročali o največjem številu hospitaliziranih covidnih bolnikov v črnogorskem kliničnem centru, 141, od katerih jih je bilo življenjsko ogroženih 82, je poročal črnogorski portal CdM.

Črnogorska epidemiologinjaMarija Božović je danes povedala, da bo inštitut za javno zdravje predlagal popolno zaprtje države, saj so razmere zaskrbljujoče in alarmantne. Enajst mest in občin v državi so minuli teden že zaprli, v sredo pa naj bi sprejeli nove ukrepe. Po besedah epidemiologinje bi zaprtje države prineslo rezultate. Izpostavila je tudi pomen spoštovanja tako osnovnih epidemioloških ukrepov kot cepljenja.