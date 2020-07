V sredo 1032 testiranj in 19 potrjenih okužb, največ v Hrastniku

Tako kot včeraj so tudi v sredo v Sloveniji potrdili 19 okužb z novim koronavirusom. Opravili so 1032 testiranj. Povišalo se je število hospitaliziranih bolnik, in sicer včeraj jih je bilo 16, danes bolnišnično oskrbo potrebuje 18 bolnikov, ena oseba je na oddelku za intenzivno terapijo. Nihče ni zapustil bolnišnice.

Po podatkih covid sledilnika so največ okužb potrdili v Hrastniku, in sicer šest, dve v Ljubljani in Ajdovščini, po eno okužbo imajo - Dravograd, Kranj, Šentjur, Krško, Radenci, Zagorje ob Savi, Brezovica, Cerkvenjak in Ivančna Gorica.

Največ okuženih, sedem, je v starostni skupini od 25 do 34 let, v skupini od 14 do 24 so zabeležili dve okužbi, osem jih je starih med 35 in 64 let, dva pa sta starejša od 65 let.