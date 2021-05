V sredo 774 novih okužb, delež pozitivnih testov 18,3-odstoten

V sredo je bilo opravljenih 4228 PCR-testov in 27.806 hitrih antigenskih testov. Skupaj so potrdili 774 novih primerov okužbe.

V Sloveniji je po ocenah covid-19 Sledilnika trenutno aktivno okuženih 9611 oseb.

S prvim odmerkom cepiva proti covidu-19 so do zdaj cepili 449.475 ljudi, drugi odmerek pa je prejelo 228.369 oseb. PremierJanez Janša je danes sporočil, da bo s ponedeljkom steklo cepljenje vseh odraslih prebivalcev. Na današnji vladni novinarski konferenci ob 11. uri bodo sodelovali minister za zdravje Janez Poklukar,Deana Potza z zdravstvenega inšpektorata in namestnik generalnega direktorja Policije Tomaž Pečjak.