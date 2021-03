PRENOS V ŽIVO: V sredo potrjenih 860 okužb, hospitaliziranih 453 covidnih bolnikov

V sredo so v Sloveniji opravili 5785 PCR-testov in potrdili 860 okužb z novim koronavirusom (14,9 odstotkov). Sedemdnevno povprečje novopotrjenih okužb je v sredo padlo za 23. Padlo je tudi število bolnikov s covidom-19, ki so potrebovali bolnišnično zdravljenje, in sicer za 32. Dva bolnika manj kot dan pred tem sta potrebovala zdravljenje na oddelku za intenzivno nego. Umrlo je deset bolnikov s covidom-19.

SPREMLJAJ DOGAJANJE V ŽIVO icon-clock 11:29 Krek Število okuženih po šolah se počasi povečuje. Če se bodo stvari dodatno poslabšale, bodo potrebni dodatni ukrepi. A naš cilj je, da otroci končajo šolsko leto v razredih. icon-clock 11:28 Krek Upamo, da se bo krivulja obrnila navzdol. Še vedno smo globoko v epidemiji in se moramo zelo potruditi, da bomo šli ven iz epidemije. icon-clock 11:22 Krek Trend v svetovnem nivoju narašča. Tudi v Evropi počasi drsimo v nov epidemični val. V 16 državah raste število okužb. 12 držav ima R večji od 1. Slovenija je zdrsnila po lestvici za eno mesto. icon-clock 11:21 Predvidene globe so od 400 do 4000 evrov. icon-clock 11:17 Ponovno je uveden nadzor nad uvajanjem karantene na domu. Lahko vas obišče zdravstveni inšpektor in preveri, ali se držite navodil, je sporočila mag. Vesna Kerstin Petrič, v.d. generalne direktorice Direktorata za javno zdravje na Ministrstvu za zdravje.