V sredo odkrili 15 novih okužb, ena oseba umrla

V sredo smo v Sloveniji potrdili 15 novih okužb s koronavirusom. Pristojni so opravili 771 testiranj. V bolnišnici se zdravi več bolnikov kot včeraj, in sicer 24. Na intenzivnem oddelku ostajajo trije pacienti.

Po podatkih Covid-19 Sledilnika so največ novih okužb potrdili v Ljubljani, in sicer pet. Sledijo Domžale z dvema novima okužbama. Po en primer pa so potrdili v občinah Hrastnik, Kranj, Trbovlje, Šoštanj, Koper Cirkulane in Loška dolina.

Največ, štiri nove okužbe, so potrdili v starostni skupini 15-24 let. Po dve okužbi so odkrili v starostnih skupinah 35-44, 45-54, 55-64 in 65-74 let. V starostni skupini 25-34 let so potrdili en nov primer. Dva okužena sta starejša od 75 let.

Delovna skupina za covid-19 pri ministrstvu za delo bo medtem nadaljevala oblikovanje protokola za morebitni naslednji val covida-19 v socialnovarstvenih zavodih. Delovnega sestanka pa se po ponedeljkovem izstopu ne bodo udeležili predstavniki Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, ki so sicer pripravljeni sodelovati na neformalnih srečanjih.