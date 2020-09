V sredo potrdili 104 okužbe, ena oseba je umrla

Okužbe z novim koronavirusom so sicer v sredo potrdili v 42 občinah po državi. Največ okužb so odkrili v Ljubljani, in sicer 29. Sledita Kranj z 10 in Maribor z devetimi okužbami. Iz Celja poročajo o šestih primerih, v Braslovčah, Kamniku in Slovenskih Konjicah pa so potrdili tri nove primere.

Covid Sledilnik poroča, da so tri okužbe potrdili pri stanovalcih domov za starejše, osem okužb pa pri zdravstvenih delavcih. Novo okužbo so potrdili v Domu upokojencev Ptuj. Okužena delavka ni bila v neposrednem stiku s stanovalci in drugimi zaposlenimi, ki skrbijo za starejše, so zapisali na spletni strani doma.