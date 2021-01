V sredo potrdili 1445 novih okužb s koronavirusom

Po načrtu v rdečo fazo preidemo, ko se dnevno število okužb v povprečju v zadnjih sedmih dneh spusti na manj kot 1350 okužb na 100.000 prebivalcev, število hospitaliziranih pa na manj kot 1200.

Regije, ki so dosegle stopnjo sproščanja, so Gorenjska, Koroška, Obalno-kraška, Osrednjeslovenska, Podravska, Primorsko-notranjska, Zasavska, Pomurska in Savinjska regija, je danes povedala šolska ministrica Simona Kustec.To pomeni,da se tam prihodnji teden odpirajo osnovne šole za učence prvega triletja po modelu C, odprejo se vrtci, zagnali naj bi denimo tudi smučišča in nekatere trgovine.