V sredo potrdili 1233 novih okužb s covidom-19

Ob 868 PCR-testih in 6021 hitrih antigenskih testih so v sredo potrdili 1233 okužb z novim koronavirusom. Po podatkih ministrstva za zdravje je bilo v sredo zaradi covida-19 na navadnih oddelkih hospitaliziranih 77 bolnikov, na intenzivni negi pa 11. Umrl ni noben bolnik s potrjeno koronavirusno okužbo. Posvetovalna skupina za spremljanje gibanja virusa bo predvidoma ob 17.30 predstavila strokovna izhodišča in usmeritve za pripravljenost in odzivanje na okužbe v prihajajoči jesensko-zimski sezoni.

Skupno je bilo v sredo hospitaliziranih 238 bolnikov s potrjeno koronavirusno okužbo, torej zaradi in s covidom-19, kar je 14 manj kot v torek. Na intenzivnih oddelkih je bilo v sredo s potrjeno okužbo skupno 17 bolnikov, kar je eden manj kot v torek. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov trenutno znaša 1195, kar je 53 manj kot dan prej, število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev pa je trenutno 868, kar je 19 manj kot dan prej. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v Sloveniji trenutno 18.376 aktivnih primerov okužb, kar je 388 manj kot dan prej. icon-expand Koronavirus FOTO: Shutterstock Popoldan bo posvetovalna skupine za spremljanje gibanja virusa SARS-Cov-2 pri NIJZ izvedla briefing o strokovnih izhodiščih in usmeritvah za pripravljenost in odzivanje na okužbe s covidom-19 v jesensko-zimski sezoni 2022/2023. Na konferenci bodo sodelovali vodja posvetovalne skupine Mario Fafangel, vodja delovnega paketa Klinična obravnava in zdravljenje pri skupini Tatjana Lejko Zupanc, vodja delovnega paketa cepljenje proti covidu-19 Alojz Ihan in državni sekretar na ministrstvu za zdravje Tadej Ostrc.