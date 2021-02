V sredo potrdili 1385 okužb z novim koronavirusom

Kot poroča Sledilnik za covid-19, so v sredo potrdili 1385 okužb s koronavirusom. Opravili so 5482 PCR-testov, pozitivnih je bilo 992 testov, kar znaša 18,1 %. Opravili so tudi 20788 hitrih antigenskih testov. Pozitivnih je bilo 393 brisov, kar znaša 1,9 %. Trenutno je tako v državi 13846 aktivnih primerov koronavirusa.