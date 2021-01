V sredo potrdili 1516 novih okužb

Novinarska konferenca ob 10. uri Novinarska konferenca o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 bo danes ob 10. uri in bo potekala preko sistema Zoom, so sporočili z Ukoma. Na novinarski konferenci bodo sodelovali vodja svetovalne skupine pri ministrstvu za zdravje Bojana Beović, Deana Potza iz zdravstvenega inšpektorata in namestnik generalnega direktorja policije Tomaž Pečjak.