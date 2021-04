Število novih okužb v sredo preseglo 1500, umrlo pet bolnikov

Pristojni so včeraj opravili 5360 PCR-testov in okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 1527 primerih, kar je 338 več kot dan prej. Delež pozitivnih testov je znašal 28,5 odstotka, nekoliko več kot dan prej, ko je ta odstotek znašal 24,7. Ob tem so opravili še 20.790 hitrih antigenskih testov, pozitivne pa še dodatno potrjujejo s PCR-testi.