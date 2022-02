V sredo so v Sloveniji potrdili 16.654 novih okužb s koronavirusom. Opravili so 8702 testov PCR in 120.515 testiranj HAG.

Po podatkih NIJZ so v sredo potrdili 16.654 novih okužb s koronavirusom. Opravili so 8702 testov PCR in še 120.515 testiranj HAG. Glede na ocene NIJZ je v državi trenutno 193.086 aktivno okuženih z novim koronavirusom.