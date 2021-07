V Sloveniji so odkrili 23 okužb z novim koronavirusom. Opravili so 1623 PCR-testiranj. To pomeni, da je bilo pozitivnih 1,4 odstotka testov.

Kot poroča Sledilnik covid-19, so v Sloveniji potrdili 23 novih okužb s koronavirusom. Opravili so 1623 PCR-testiranj. Pozitivnih je bilo torej 1,4 odstotka testov, polno cepljenih je 670.795 državljanov. Po podatkih NIJZ je v Sloveniji trenutno 569 aktivnih okužb.