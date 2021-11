V sredo 2668 novih okužb, odstotek pozitivnih 37

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje smo v sredo v Sloveniji opravili 7194 PCR-testov in potrdili 2668 novih okužb s koronavirusom. Odstotek pozitivnih tako znaša 37. To so spodbudnejše številke kot pred tednom dni, ko je odstotek pozitivnih znašal 39,7.

Pristojni so po podatkih NIJZ opravili tudi 76.572 hitrih antigenskih testov, katerih pozitivne rezultate še preverjajo s PCR testi. Število aktivnih primerov v državi trenutno znaša 42.559, kar je 898 manj kot včeraj. Povprečje potrjenih primerov v zadnjih sedmih dneh je 2786, v zadnjih 14 dneh pa 2019. Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih NIJZ cepljenih 1.225.517 ljudi, z vsemi potrebnimi odmerki pa 1.141.720. Današnje številke so sicer v primerjavi s prejšnjim tednom spodbudnejše, saj je bilo prejšnjo sredo v Sloveniji opravljenih 9220 PCR-testiranj, potrdili pa so 3662 okužb. Delež pozitivnih izvidov je znašal 39,7. Mateja Logar, infektologinja in vodja strokovne skupine za covid-19, je povedala, da vladi na današnji seji ne bodo predlagali večjih sprememb ukrepov. Zdravstveni minister Janez Poklukar je v torek pojasnil, da ostaja možnost uvedbe šolanja na daljavo za študente, a da tega ta teden zagotovo še ne bodo uvedli. Izjavo o trenutnem stanju zaradi epidemije covid-19 v UKC Ljubljana bodo danes ob 11.30 podali Tatjana Lejko Zupanc, Matjaž Jereb in glavna medicinska sestra Zdenka Mrak. Lejko Zupančeva bo spregovorila o aktualnih podatkih in o načinu zdravljenja na akutnih oddelkih, Jereb o trenutnih kapacitetah intenzivne terapije in o načinu zdravljenja na intenzivni terapiji, Mrakova pa o kadru zdravstvene nege. Njihovo izjavo bomo na naši spletni strani prenašali v živo!