V sredo potrdili 330 okužb z novim koronavirusom

Zaradi covida-19 so na navadnih oddelkih hospitalizirani trije bolniki manj kot dan prej, intenzivno zdravljenje pa potrebuje enako število bolnikov. Skupno je hospitaliziranih 60 bolnikov s potrjeno okužbo, torej zaradi in s covidom-19. Na intenzivnih oddelkih je s potrjeno okužbo skupno šest bolnikov. V sredo so sicer potrdili 63 okužb manj kot dan prej in 77 manj kot prejšnjo sredo.