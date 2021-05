V sredo potrdili 597 novih okužb

V sredo je bilo opravljenih 4636 PCR-testov in 28.466 hitrih antigenskih testov. Skupaj so potrdili 597 novih primerov okužbe. Številke so boljše kot dan prej, ko so pristojni potrdili 726 okužb z novim koronavirusom, delež pozitivnih pa je bil 15,5-odstoten.

V Sloveniji je po ocenah Covid-19 Sledilnika trenutno aktivno okuženih 8632 oseb.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) smo do sedaj v Sloveniji s prvim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepili 512.316, z drugim odmerkom pa 259.686 oseb.