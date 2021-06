V sredo potrdili 83 novih okužb s koronavirusom

V sredo so opravili 2333 PCR-testov na okužbo z novim koronavirusom in potrdili 83 okužb. Pozitivnih je bilo torej 3,6 odstotka PCR-testov. Poleg tega so opravili še 26.516 hitrih antigenskih testov, katerih pozitivne rezultate potrjujejo s PCR-testiranjem.

Vlada bo predvidoma obravnavala predlog novega interventnega zakona, ki naj bi omilil posledice epidemije na gospodarstvo. Pozornost bo posvečena gostinstvu in turizmu, posebni ukrepi so predvideni za organizatorje srečanj in dogodkov, šport in kulturo, poleg tega naj bi prebivalci Slovenije dobili tudi nove bone.