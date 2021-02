PRENOS V ŽIVO: V sredo potrdili 852 okužb z novim koronavirusom

Ob opravljenih 4565 PCR-testih so v sredo potrdili 852 okužb z novim koronavirusom. To pomeni, da je bilo pozitivnih 18,7 odstotka testov. Poleg tega so opravili še 25.095 hitrih testiranj, kažejo podatki sledilnika covid-19. V državi se tako znižuje število aktivnih primerov z novim koronavirusom, to trenutno znaša 10.782.