V sredo potrdili 918 novih okužb

V sredo so pristojni opravili 3937 PCR-testov in 34.314 hitrih antigenskih testov. Potrdili so 918 novih okužb, kažejo podatki Sledilnika covid-19.

Aktivno okuženih v državi je trenutno 9304, sedemdnevno povprečje pa je znova nekoliko naraslo, in sicer na 636,7.

Vlada je na sredini seji v vseh statističnih regijah sprostila nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve in storitve strokovnega oz. poslovnega izobraževanja in usposabljanja pod pogojem, da so udeleženi testirani. V rumenih statističnih regijah bo opravljanje gostinske dejavnosti še naprej omogočeno v notranjosti gostinskih obratov, od ponedeljka pa tudi v notranjosti gostinskih obratov, ki so del nastanitvenih obratov. Nekoliko se sprošča tudi omejitev števila oseb v zaprtih javnih prostorih.