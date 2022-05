V sredo potrdili 990 novih okužb s koronavirusom

Z zdravstvenega ministrstva so sporočili, da se v bolnišnici zaradi covida-19 zdravi 79 bolnikov, še 128 pa se jih zdravi zaradi drugih bolezni, a so okuženi tudi s covidom. Na intenzivni negi se skupaj zdravi 23 bolnikov, zaradi covida-19 devet, s covidom-19 pa 14 oseb. Iz bolnišnice so v sredo odpustili 15 ljudi, umrlo pa je pet bolnikov s potrjeno koronavirusno okužbo, so še sporočili z Ministrstva za zdravje.