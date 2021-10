V sredo potrdili 2631 novih okužb

Pristojni so v sredo opravili 7315 PCR-testov in 26.385 hitrih antigenskih testov. Ob tem so potrdili 2631 novih okužb s covidom-19, 535 okužb manj, kot dan pred tem. Tudi delež pozitivnih testov je bil danes nekoliko nižji in je znašal 36 odstotkov. Dan pred tem je bil delež pozitivnih testov 38,1-odstoten.

Sedemdnevno povprečje tako zdaj znaša 2067, kar je 113 več kot dan prej, število potrjenih primerov na 100 tisoč prebivalcev pa je 1125 oz. 74 več kot v torek. Ob tem je trenutno v Sloveniji 23.748 aktivnih primerov okužbe.

Po podatkih Covid sledilnika je zaradi okužbe trenutno hospitaliziranih 547 oseb, na intenzivni negi se jih medtem zdravi 131. Umrlo je deset covidnih bolnikov.