V sredo so pristojni opravili 2.932 PCR-testov, potrdili pa so 509 okužb, poleg tega so opravili še 19.783 hitrih antigenskih testov, pri čemer pozitivne dodatno preverjajo še s PCT-testom. Sedemdnevno povprečje števila potrjenih okužb znaša 363, 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev pa je 199, kažejo podatki NIJZ. V državi je trenutno 4.275 aktivnih primerov okužb.