V sredo potrjenih 43 novih okužb

V sredo so pristojni opravili 2146 PCR-testov in 30.629 hitrih antigenskih testov. S PCR-testiranjem so potrdili 43 novih okužb. Po podatkih NIJZ je v državi trenutno aktivno okuženih 1048 oseb. Covid-19 Sledilnik poroča, da je hospitaliziranih 80 bolnikov s covidom-19, od tega jih 28 potrebuje intenzivno nego.