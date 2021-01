V sredo odvzetih 11.494 brisov, potrdili so 1767 novih okužb

V sredo so v Sloveniji opravili 5637 PCR-testov, med njimi jih je bilo pozitivnih 1415 (25,1 odstotka). S hitrimi antigenskimi testi (HAT) pa so odvzeli še 5857 brisov, med njimi jih je bilo pozitivnih 352 (šest odstotkov). Skupno je bilo tako opravljenih 11.494 testov in pri tem potrjenih 1767 okužb z novim koronavirusom.

V Sloveniji so v sredo opravili 11.494 PCR in hitrih testov in potrdili 1767 okužb z novim koronavirusom, kažejo podatki Covid-19 Sledilnika. Delež pozitivnih PCR testov je bil 25,1 odstotka, hitrih testov pa 6 odstotkov. Podatek o številu hospitaliziranih bolnikov s covidom-19 in številu smrti še čakamo. Vlada je sicer na včerajšnji seji na Brdu pri Kranju epidemijo razglasila še za naslednjih 60 dni.