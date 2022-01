V sredo zabeležili 3829 dnevnih okužb z novim koronavirusom

Po tem, ko so pristojni v torek prvič po novembru zabeležili več kot 4000 dnevnih okužb, je bilo njihovo število v sredo nekoliko nižje. Ob 10.083 testih PCR in 90.327 hitrih antigenskih testih, ki jih nato potrjujejo z zanesljivejšim testiranjem PCR, so zabeležili 3829 novih okužb z novim koronavirusom.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje število potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev v zadnjih dveh tednih znaša 1213, povprečje zadnjega tedna pa je 2361. Po njihovi oceni imamo trenutno v državi 25.752 aktivnih primerov okužb.

S prvim odmerkom cepiva se je medtem do zdaj cepilo 1.251.985 oseb, polno cepljenih pa je 1.193.012 oseb.