V študentskih domovih bivanje za tiste, ki opravljajo pomembne naloge

Tudi na ministrstvu za izobraževanje so za STA pojasnili, da s sklepom omogočajo nadaljnje bivanje študentom, ki že stanujejo v študentskih domovih, in pomagajo pri navedenih nalogah. Predvsem naj bi šlo za študente medicine, ki delajo v zdravstvenih ustanovah, sodelujejo pri odvzemu brisov, delujejo na inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo ali pa pomagajo v klicnih centrih.

Kot je na Twitterju zapisal vladni govorec Jelko Kacin , sklepi omenjenim študentskim domovom nalagajo, da zagotovijo sobe študentom, ki prostovoljno pomagajo v zdravstvenih zavodih, klicnih centrih Nacionalnega inštituta za javno zdravje in ministrstva za javno upravo ter v drugih službah, ki so ključne za zajezitev epidemije koronavirusne bolezni.

Odločitev o začasni spremembi namembnosti začne veljati danes, podpisane sklepe pa so že posredovali Javnemu zavodu Študentski dom Ljubljana, Študentskemu domu Univerze na Primorskem in Študentskemu domu Univerze v Mariboru.

Vlada je sicer v četrtek sporočila, da se s ponedeljkom zapirajo tudi študentski domovi. Med izjemami so tokrat študentje, ki imajo stalno prebivališče v študentskem domu, in študentske družine ter študentje tujci in gostujoči profesorji, ki jim je onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča.

Ob tem je Študentski svet stanovalcev pozval, da bi moralo biti bivanje v domovih dovoljeno tudi študentom v socialni stiski, študentom, ki doma nimajo ustreznih pogojev za študij na daljavo, študentom, ki si delijo gospodinjstvo z rizičnimi skupinami, študentom, ki imajo doma že aktivno okužene družinske člane, in študentom, ki so na kraj bivanja vezani zaradi opravljanja študentskega dela. Poudarili so, da so domovi večinoma prazni, preostali stanovalci pa spoštujejo poostren hišni red.