Na Poljskem že tretji dan dnevni rekordi okužb

Število okuženih z novim koronavirusom iz dneva v dan narašča in v številnih državah dosega nove vrhove. S Poljske tako že tretji dan zapored poročajo o dnevnem rekordnem številu okužb, prav tako so rekordno število okužb zabeležili v Rusiji. Na Hrvaškem pa se je v zadnjih 24 urah okužilo več kot 450 ljudi.

Iz Rusije danes poročajo o rekordnih 12.126 novih okužbah z novim koronavirusom v zadnjem dnevu, kar je več kot na vrhuncu epidemije v maju. Prejšnje najvišje dnevno število okužb je bilo 11.656, ki so jih zabeležili v maju. Povečanje okužb beležijo od začetka septembra, a oblasti o obsežnejših omejitvah ne razmišljajo, saj ocenjujejo, da je zdravstveni sistem sposoben zagotoviti zmogljivosti za sprejem bolnikov ter da imajo dovolj zaščitne opreme in zdravil. V zadnjih 24 urah je v Rusiji umrl še 201 bolnik s covidom-19, skupno 22.257. Doslej so v državi potrdili 1,27 milijona okužb. Ruski predsednikVladimir Putin je v torek dejal, da virus ni izginil, da pa je država na vse pripravljena. Kljub temu so mestne oblasti v Moskvi podjetjem naročile, da mora na daljavo delati najmanj 30 odstotkov zaposlenih do 28. oktobra. Šolske počitnice so z enega tedna podaljšali na dva, ogrožene prebivalce pa pozvali, naj ostanejo doma.

Že tretji dan zapored pa o dnevnem rekordu poročajo s Poljske. V zadnjih 24 urah so potrdili 4739 okužb, kar je največ od izbruha epidemije. Število okužb v državi stalno narašča, današnje rekordno število okužb pa je že šesto v zadnjih devetih dneh. Povprečno dnevno število okužb v zadnjih sedmih dneh je 80 odstotkov višje kot v tednu pred tem. Na Poljskem so doslej potrdili 116.338 okužb in 2919 smrti zaradi covida-19. Oblasti so se zato odločile, da bo celotna država od sobote v rumenem območju, kar pomeni zaostritev ukrepov. Nošenje zaščitnih mask bo znova obvezno tudi na prostem, število ljudi na družabnih srečanjih v zaprtih prostorih pa bo omejeno na največ 75. Omejili bodo tudi število ljudi v restavracijah, kinodvoranah in telovadnicah.

Na Hrvaškem 457 novih okužb s koronavirusom Na Hrvaškem so v minulih 24 urah ob 4417 testih potrdili 457 okužb z novim koronavirusom, zaradi covida-19 pa so umrli trije bolniki, je danes sporočil hrvaški štab civilne zaščite. Gre za drugo najviše dnevno število okužb od izbruha epidemije. V četrtek so poročali o rekordnih 542 okužbah. Od začetka tedna so v sosednji državi potrdili 1787 novih okužb. Skoraj 60 bolnikov več pa se zaradi covida-19 zdravi v bolnišnicah. V ponedeljek je bilo v bolnišnicah 326 bolnikov, danes pa 385. Glede na danes objavljena poročila županijskih štabov civilne zaščite je bilo največ novih okužb v Zagrebu, kjer so jih v preteklem dnevu potrdili 161. V splitsko-dalmatinski županiji so potrdili 51 okužb. Iz primorsko-goranske županije so poročali o 17 novih primerih, iz istrske pa o enem. Vodja štaba civilne zaščite v istrski županiji Dino Kozlevac je izrazil upanje, da jim v istrski županiji v prihodnjih mesecih ne bo treba zaostriti ukrepov. Spomnil je, da med glavno turistično sezono v hrvaški Istri niso imeli težav z okužbami, ker so domačini in turisti spoštovali priporočila epidemiologov.

